أفضل صانع لعب.. رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن جائزة جديدة

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، عن جائزة جديدة، ستقدم بنهاية الموسم الجاري.

وأعلنت الرابطة، تقديم جائزة “أفضل صانع لعب”، لأكثر اللاعبين، صناعة للأهداف مع انتهاء مباريات البريميرليغ.

يذكر أن كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، يحتل صدارة ترتيب صانعي الأهداف، برصيد 15 تمريرة حاسمة، يليه زميلاه، ليروي ساني (12) وديفيد سيلفا (11).

وستنضم جائزة أفضل صانع لعب، إلى جائزتي هداف الدوري وأفضل حارس مرمى، التي تقدّم للحارس الذي حافظ على نظافة شباكه، في أكبر عدد من المباريات طوال الموسم.

وقال المدير الإداري لرابطة الدوري، ريتشارد ماسترز: “جائزة أفضل صانع ألعاب في المسابقة تمنح المشجعين فرصة للاحتفال بأبطالهم، الذين يعملون بجد لصالح الفريق، من خلال صناعة الفرص السانحة للتسجيل”.

ويتصدّر نجم ليفربول، محمد صلاح، قائمة هدافي الدوري حتى الآن برصيد 30 هدفًا، فيما يتسيد حارس مرمى مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا، ترتيب الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكهم، برصيد 16 مباراة.