تشكيلة الموسم في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يجاور هاري كين وأغويرو في الهجوم

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا “PFA” عن تشكيلة أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي لموسم 2017/2018، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويقدم صلاح مستوى استثنائيًا مع ليفربول الموسم الحالي، ووفقًا للتشكيل المعلن من الرابطة، فتم توزيع اللاعبين على طريقة 4/3/3، وتم وضع صلاح في الخط الهجومي بجانب هاري كين، مهاجم توتنهام، وسيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

وسيطر نجوم مانشستر سيتي الذي توج رسميًا بالبريميرليغ للموسم الحالي على تشكيل الموسم بوجود 5 أسماء، بجانب 3 لاعبين من توتنهام، ولاعب من اليونايتد وآخر من تشيلسي.

وكانت الرابطة كشفت أخيرًا عن المرشحين لجائزة لاعب العام بالمسابقة، والتي ضمت صلاح وديفيد سيلفا وديفيد دي خيا وكيفين دي بروين وهاري كين وليوري ساني.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز بالجائزة التي تمنح منذ 1973 والذي يتم اختياره من قبل أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، يوم الأحد الـ 22 من أبريل في احتفال بلندن.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

خط الدفاع: ماركوس الونسو (تشيلسي) – أوتاميندي (مانشستر سيتي) – جان فيرتونجن (توتنهام) – واكر (توتنهام).

خط الوسط: ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – إيركسن (توتنهام).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – هاري كين (توتنهام) – سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي).