ماذا قال هاري كين عن مطاردة محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؟

شدّد هاري كين، نجم نادي توتنهام الإنجليزي، على أنه ما زال يتمسك بأمل اللحاق بالدولي المصري في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

واستطاع صلاح حتى الآن أن يسجل 40 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات بواقع 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي وتسعة أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما سجل كين، هدفه الـ26 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في التعادل 1-1 مع برايتون، أمس الثلاثاء، لكنه لا يزال متأخرًا بـ 4 أهداف عن نجم ليفربول، في السباق على لقب هداف البريميرليغ.

وقل كين في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “الدوري لم ينته بعد، وسنرى ما سيحدث، أداء صلاح جيد، لكن تتبقى 4 مواجهات، لذلك يجب علينا الانتظار”.

وأضاف “من الواضح أن لدينا مباراة كبيرة، السبت المقبل، نحن نتطلع إلى ذلك، لقد أنهينا الموسم الماضي بقوة، وحصلنا على مكان في دوري الأبطال، وهذا ما نهدف إلى تحقيقه أيضًا هذا الموسم”.

وعن السخرية التي انطلقت ضده على مواقع التواصل الاجتماعي عقب احتساب الهدف الثاني لفريقه في الفوز 2-1 على ستوك سيتي له، والذي كان احتسبه لزميله قبل أن يقدم طعنًا على الأمر ويتم قبوله، قال كين: “الناس يحبون المرح على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن وظيفتي هي أن أتواجد على أرض الملعب، وأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق”.

وأتم: “هذا مجرد جزء من اللعبة في هذا العصر، يمكن للناس أن يكون لهم رأيهم الخاص، لا يزعجني ذلك على الإطلاق، يمكن لبعض الناس أن يضحكوا، لكنني أركز فقط على عملي”.