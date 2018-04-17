برايتون يخطف التعادل من توتنهام.. وهذا ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

فرض فريق برايتون، التعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، على ضيفه توتنهام، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم هاري كين، بهدف لتوتنهام، بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني، بعد خطأ فادح من دفاع برايتون، استغله هيونج مين سون، ببراعة ومرر إلى كين، الذي سدد في المرمى الخالي.

ولكن بعد دقيقتين فقط، حصل برايتون على ضربة جزاء، تسبب فيها سيرجي أورييه، ليسجل منها باسكال جروس، هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وحصد كل فريق نقطة ليرفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع، مقابل 36 نقطة لبرايتون في المركز الـ 13.