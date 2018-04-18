لماذا يحتاج نادي ليفربول اقتناص المركز الثاني في الدوري الإنجليزي؟

بات في حكم المؤكد أن يتأهل نادي ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حتى ولو لم يقتنص اللقب الحالي عقب بلوغه قبل النهائي لكن من المهم للنادي الإنجليزي احتلال المركز الثاني في الدوري عقب البطل، مانشستر سيتي.

ويحتاج الفريق إلى 6 نقاط أخرى فقط ليضمن مقعده بين الأربعة الأوائل، حيث يتفوق بعشر نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس الذي يملك مباراة مؤجلة وكذلك يتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي يملك أيضًا مباراة مؤجلة.

ويضمن فوز ليفربول على وست بروميتش وستوك سيتي قبل اللعب على أرض تشيلسي في السادس من مايو/آيار المقبل تأهل الفريق لدوري الأبطال، حسبما جاء في تقرير صحيفة ” ليفربول إيكو”.

تغيير القواعد

لكن مع تغير قواعد التأهل إلى دوري الأبطال ببلوغ الأندية الأربعة الأوائل في البريميرليغ دور المجموعات مباشرة لن يضطر صاحب المركز الرابع لخوض دور تمهيدي مثلما فعل ليفربول الموسم الماضي عندما واجه هوفنهايم الألماني في أغسطس/آب.

هذا الأمر يجعل إنهاء الموسم في المركز الثاني أمرًا مهمًا للغاية لليفربول، حيث سيجني منه العديد من المكاسب المالية تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لدوري الأبطال ونتائج مباريات الفريق في المسابقة.

إذ إن بطل الدوري يحصل على 40%، في حين المركز الثاني 30% والثالث 20% والرابع 10%، كما أن ذلك يؤثر على عدد المباريات التي يخوضها كل فريق في البطولة.

وهذا يفسر حصول تشيلسي، بطل الدوري الموسم الماضي، على مقابل مادي أكثر من ليفربول الذي بلغ قبل النهائي رغم أن تشيلسي ودع المسابقة من دور الستة عشر أمام برشلونة وفاز في عدد أقل من المباريات.

كما أن هناك حوافز مالية يمنحها الدوري الإنجليزي تتعلق بالمركز الذي ينهي فيه كل فريق المسابقة، وكل مركز يساوي مليوني إسترليني.

وهذا يعني أن ليفربول سيجني أربعة ملايين إسترليني حال أنهى الدوري في المركز الثاني بدلًا من الرابع.