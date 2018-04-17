تعرف على أرقام قياسية جديدة قد يحققها محمد صلاح في المباريات القادمة لليفربول

يسير الفرعون المصري محمد صلاح بخطى ثابتة نحو موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ يقوم صلاح بكسر بعض الأرقام القياسية في كل مباراة يخوضها في الفترة الحالية مع فريق ليفربول.

ولا يزال النجم المصري يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حيث استطاع صلاح تسجيل هدفه رقم 30 بفعاليات المسابقة في مرمي فريق بورنموث وقيادة فريقه لتحقيق فوز جديد بثلاثية نظيفة على الفريق الضيف.

ووفقًا لشبكة تلفزيون “إي إس بي إن” العالمية أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ40 هدفًا بموسم واحد بالإضافة إلى كونه اللاعب الوحيد الذي استطاع الوصول لهذا المعدل منذ موسم 1987.

وبالإضافة إلى هذه الأرقام ترصد الشبكة العالمية الرياضية بعض الأرقام القياسية التي استطاع نجمنا العربي تحقيقها هذا الموسم وبعض الأرقام القياسية التي لا يزال يمتلك صلاح إمكانية لتحقيقها خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي:

الأكثر تهديفًا في موسم واحد بتاريخ ليفربول:

يمتلك أسطورة الريدز إيان راش هذا اللقب إذ استطاع راش تسجيل 47 هدفًا خلال موسم 1983-84 ولايزال صلاح يمتلك 6 مباريات على الأقل لكسر هذا الرقم الصعب.

يُذكر أن إيان راش استطاع الوصول لهذا المعدل التهديفي من خلال 65 مباراة خاضها مع الريدز آنذاك في حين لم يشارك الفرعون المصري سوى في 45 مباراة منذ قدومه من فريق العاصمة الإيطالية روما في مطلع هذا الموسم.

أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تهديفًا بموسم واحد يتكون من 38 مباراة فقط:

يمتلك صلاح أفضلية كبيرة لكسر هذا الرقم المٌسجل باسم الثلاثي آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز إذ يمتلك كل منهم 31 هدفًا في رصيده حيث يكفي صلاح تسجيل هدف وحيد لمعادلة الرقم وهدف آخر لتجاوزه في المباريات المتبقية للريدز بالموسم الحالي.

الأكثر تسجيلًا خلال مشوار الدوري الإنجليزي على الإطلاق:

يتقاسم الثنائي الإنجليزي الذهبي آلان شيرر وأندي كول هذا اللقب بعد نجاح كليهما في تسجيل 34 هدفًا خلال موسم كامل بالدوري الإنجليزي.

يُذكر أن هذا الثنائي استطاع الوصول لهذا المعدل التهديفي خلال موسم يتكون من 42 مباراة وليس 38 مباراة كما هو عليه نظام المسابقة في الوقت الراهن، ويستطيع صلاح تجاوز هذا الرقم من خلال تسجيل 5 أهداف في المباريات الأربعة المتبقية لفريقه بالمسابقة.

الأكثر حصولاً على جائزة لاعب الشهر في تاريخ الدوري الإنجليزي:

استطاع صلاح بالفعل حسم هذا اللقب لنفسه بالأسبوع الماضي إثر حصوله على جائزة لاعب شهر مارس حيث أصبح صلاح الأكثر حصولاً على هذه الجائزة بعد حسمها لصالحه في شهر نوفمبر وفبراير.

الأكثر تهديفاً بموسم واحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في تاريخ ليفربول:

يشهد هذا اللقب منافسة قوية بين صلاح وزميله البرازيلي روبرتو فيرمنيو إذ استطاع كليهما تسجيل 8 أهداف ويعد هذا المعدل التهديفي هو الأعلى في تاريخ الفريق الإنجليزي العريق بدوري الأبطال ويحتاج صلاح للتفوق على زميله بالفريق للانفراد بهذا اللقب لنفسه.

أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ40 هدفًا:

استطاع صلاح بالفعل الوصول لهذا الرقم بعد هدفه الأخير في مرمي الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش، وحسم صلاح هذا اللقب بعد المشاركة في 45 لقاء فقط مع الريدز حيث تفوق صلاح على أسطورة الفريق بالقرن التاسع عشر جورج آلان الذي استطاع تسجيل 40 هدفًا من خلال 49مباراة خاضها مع الفريق وتفوق أيضًا صلاح على أسطورة الفريق روبي فاولر الذي استطاع الوصول لهذا المعدل التهديفي بعد 61 مباراة خاضها مع الريدز، وتخطى أيضًا رقم اللاعب دانييل ستوريدغ الذي استطاع تسجيل هذا الكم من الأهداف بعد 65 مباراة رفقة الفريق الإنجليزي العريق.

اللاعب الإفريقي الأكثر تهديفًا بموسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي:

استطاع النجم العربي محمد صلاح تحطيم الرقم المسجل باسم أسطورة الكرة الأفريقية ديدييه دروغبا في موسم 2009-10 إذ كان دروغبا يعتلي القائمة بتسجيل 29 هدفًا، وبعد هدف صلاح رقم 30 بمرمي بورنموث انتزع الصدارة من المهاجم الأيفوري.

أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ50 هدفًا:

يبدو من الصعب على النجم المصري الوصول لهذا الرقم خلال فعاليات الموسم الجارى نظرًا لقلة المباريات المتبقية من عمر الموسم، ولكن لا يعد الأمر بالصعب في حالة استكمال صلاح مشواره مع الفريق الإنجليزي العريق، حيث يعد هذا الرقم القياسي مسجل باسم أسطورة ليفربول السابق ألبيرت ستوبينز بعد تسجيله لخمسين هدف خلال 77 مباراة خاضها مع الريدز.

الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي:

لا يزال صلاح حتى الآن يتصدر الصراع على جائزة الحذاء الذهبي متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وملاحقهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويعد نجم برشلونة الإسباني الحالي لويس سواريز هو آخر لاعبي الريدز الحاصلين على الجائزة بالمناصفة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2013-2014

أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلاً للأهداف خلال مختلف لقاءات نفس الموسم:

استطاع محمد صلاح حسم هذا اللقب عقب هدفه في مباراة بورنموث إذ سجل 30 هدفا خلال 22مباراة مختلفة خاضها مع الريدز متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق والنجم روبين فان بيرسي لاعب أرسنال السابق حيث سجل كليهما خلال 21 مباراة مختلفة.