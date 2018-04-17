مورينيو يطلب التخلص من بوغبا و3 لاعبين بمانشستر يونايتد

قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية، إن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد طلب من إدارة النادي التخلص من بول بوغبا أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أنه عاد إلى مانشستر في صفقة قياسية، إلا أن بوغبا لم يقدم المردود الذي تطلع إليه مورينيو.

وبحسب دايلي ميل، فإن مورينيو رشح 3 لاعبين آخرين للمغادرة هم: أنتوني مارسيال، وداني بليند، وماتيو دراميان.

ويستعد مورينيو لاستبعاد لاعبين أساسيين من مواجهة توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت المقبل، بعد الهزيمة باستاد أولد ترافورد هذا الأسبوع أمام وست بروميتش البيون متذيل الدوري الممتاز.

ومني يونايتد بخسارة مفاجئة 1-صفر على أرضه أمام وست بروميتش يوم الأحد، وهي نتيجة أهدت اللقب إلى مانشستر سيتي، وقال مورينيو إن فريقه كان “أستاذًا في التعقيد”. ويحل ضيفًا على بورنموث غدًا الأربعاء قبل مواجهة توتنهام باستاد ويمبلي.

وردًا على سؤال عن ما إذا كان سيستخدم سياسة التناوب خلال زيارته إلى الساحل الجنوبي، ألمح مورينيو إلى أن بعض الذين شاركوا أمام وست بروميتش سيلعبون مجددًا ضد بورنموث؛ لأنهم سيفقدون أماكنهم في الدور قبل النهائي.

ونقلت صحيفة ذا اندبندنت عن مورينيو قوله “التناوب ليس الكلمة المناسبة. إذا أشركت لاعبًا أمام بورنموث ولعب بشكل استثنائي فسيشارك في قبل النهائي”.

وأضاف “ولذلك هذا لا يتعلق بالتناوب؛ لأن التناوب سيبدو وكأن من يلعب ضد بورنموث هو بسبب إراحة لاعب آخر سيشارك أمام توتنهام في قبل النهائي”.

وتابع “لذا فالكلمة المناسبة ليست التناوب، إنها فرصة لجميع اللاعبين، لبعض اللاعبين من أجل اللعب ومحاولة الحصول على مكان في التشكيلة التي ستواجه توتنهام. بعض الذين شاركوا (يوم الأحد) لن يكون لهم مكان في هذا الفريق”.

وبسؤاله عن توضيح ما إذا كان يعني أن الذين أدوا بشكل سيئ ضد وست بروميتش لن يشاركوا أمام توتنهام، قال مورينيو “نعم. ما هي معايير أي مدرب لاختيار فريق؟ أعرف معيارًا واحدًا فقط وهو الطريقة التي تلعب بها.

“هل تريدون مني الوضع في الاعتبار الثمن الذي انضموا به أو رواتبهم أو وجوههم الجميلة؟ الطريقة الوحيدة للعب هي الأداء بشكل جيد”.

واستبدل أندير هيريرا بين الشوطين أمام وست بروميتش بينما غادر لاعب الوسط الآخر بول بوجبا الملعب في الدقيقة الـ 58 لكن المدرب البرتغالي قال، إن الإنذار الذي حصل عليه اللاعب الفرنسي كان أحد أسباب استبداله.

وقال مورينيو “ليس هو بمفرده وكان يمتلك إنذارًا، لذا كان في موقف أصعب من الباقين.

“لا يمكنك المغامرة بوجود لاعب لا يستطيع ارتكاب مخالفة في ظل اللعب باثنين فقط في وسط الملعب”.

وأضاف “يمكنك أن تفعل ذلك إذا كان فريقك لا يفقد الكرة، لكننا كنا نفقد الكرة بسهولة بالغة لأن كل شيء كان معقدًا.

“بول استبدل بسبب الإنذار، وبسبب الطريقة التي لعب بها، لم يكن أسوأ من بعض اللاعبين الآخرين الذين استمروا لمدة 90 دقيقة في الملعب”.