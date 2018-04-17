آلي يرغب في استخدام نموذج مانشستر سيتي للمنافسة على الألقاب

يدرك ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير -تمامًا- الأشياء التي يحتاج فريقه إلى تطويرها من أجل المنافسة بجدية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن تفوّق عليه البطل الجديد مانشستر سيتي للمرة الثانية هذا الموسم يوم السبت الماضي.

ويمضي سيتي في طريقه نحو تحطيم سلسلة من الأرقام القياسية بعدما حسم اللقب عقب تحقيق فوزه الـ28 في 33 مباراة بتغلبه 3-1 على توتنهام باستاد ويمبلي ليترك آلي في حالة إعجاب بفريق المدرب بيب غوارديولا.

وأبلغ آلي شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “أنه فريق لا يصدق، يمتلك العديد من المواهب وفاز بالكثير من المباريات. يمكن تعلم الكثير، يجب أن نواصل بذل الجهد.

“الكل يريد الاستمرار في التطوّر، كان موسمًا صعبًا هذا العام وتطور العديد من الفرق، والدوري الممتاز ليس سهلًا على الإطلاق. ينبغي أن نواصل القتال”.

وأضاف “يتناقل لاعبو سيتي الكرة بسرعة بالغة حقًا، يتحركون بشكل رائع في أرجاء الملعب كافة”.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق 20 نقطة وراء البطل قبل خمس مباريات على نهاية الموسم، لكنه لم يستطع مطلقًا مجاراة سيتي الذي حقق 18 فوزًا على التوالي بداية من أغسطس/ آب الماضي في سلسلة تضمنت التغلب 4-1 على توتنهام.

وسيتطلع الفريق اللندني -الآن- إلى تثبيت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على برايتون آند هوف البيون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قبل مواجهة مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.