بعد الهزيمة أمام وست بروميتش.. ماتا يحث لاعبي مانشستر يونايتد على نهاية قوية للموسم

قال خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إنه يتعين على فريقه الساعي للحصول على المركز الثاني الانتفاض والعودة للانتصارات من جديد بعد هزيمته غير المتوقعة بهدف دون مقابل أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وأهدت هزيمة يونايتد الأولى في الدوري على أرضه منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي لقب الدوري إلى الغريم مانشستر سيتي قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

ويرى ماتا أنه يتعين على فريقه تجاوز آثار الهزيمة سريعًا بينما يستعد لمباراته في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام توتنهام هوتسبير، السبت المقبل.

وقال ماتا عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: “لم نحسم المركز الثاني قبل المباراة وحتى الفوز لم يكن ليضمن لنا المركز الثاني.

“المباريات المقبلة أكثر أهمية ونحن نعرف أنه يتعين علينا الاستمرار في المنافسة والمحاولة حتى الجولة الأخيرة”.

وأضاف لاعب الوسط الإسباني: “الموسم طويل لكن علينا العمل على ضمان القدرة على المنافسة حتى النهاية ليتسنى لنا الحفاظ على المركز الثاني وكذلك القتال للتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والسعي للفوز باللقب أيضًا”.

وخسر يونايتد 2-صفر أمام توتنهام في الدوري الممتاز في استاد ويمبلي اللندني الشهير في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقبل المواجهة في الكأس سيحل يونايتد ضيفًا في الدوري الممتاز على بورنموث صاحب المركز الـ11 الأربعاء المقبل، بينما يلتقي توتنهام مع برايتون أند هوف ألبيون على أرض الأخير، غدًا الثلاثاء.