مورينيو يسخر من “الأداء المعقد” للاعبي مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش

بعد أسبوع واحد من انتفاضته المثيرة والفوز على مانشستر سيتي، خسر مانشستر يونايتد 1-صفر في أولد ترافورد أمام وست بروميتش ألبيون، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، وقال مدربه جوزيه مورينيو إن عدم اتساق الأداء يجب أن يتغير إذا ما أراد الفريق منافسة جاره وغريمه اللدود الموسم المقبل.

وأدت خسارة يونايتد، أمس، إلى حصول سيتي على لقب الدوري وأبعدت فريق مورينيو بفارق 16 نقطة خلف البطل وواجه مورينيو على الفور سؤالا بشأن مدى ثقته في قدرة فريقه على المنافسة الحقيقية الموسم المقبل.

وجاء رد المدرب البرتغالي: “أثق في عملي وهذا أمر أكيد ولا أجد ما يدعو لعدم الثقة.. حققت ثمانية ألقاب بينها ثلاثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

“اللقب الأخير لم يكن منذ 20 عامًا بل قبل ثلاثة أعوام فقط.. أعرف كيف أفوز وأثق في قدراتي لكني لا ألعب”.

وأضاف المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد: “بحكم خبرتي لا يمكنك أن تفوز بالألقاب دون اتساق الأداء. الفوز بالألقاب يأتي عبر جودة الأداء بالطبع التي بدونها لا توجد أي فرصة في الفوز.

“لذلك يجب التحلي بالاتساق على جميع الأصعدة وليس الأداء فقط لكي تفوز بالألقاب.

“المستوى الذهني والأداء اليومي وكل شيء يجب أن يكون متسقا حتى آخر جولة، لذلك فإن أحد الأشياء التي نحتاج لتحسينها هي اتساق الأداء”.

ويعتقد مورينيو أن لاعبيه ربما بالغوا في رد الفعل عقب الفوز على سيتي في ملعب الاتحاد.

وقال: “ربما لأنني توجت بثماني بطولات لم أحتفل كثيرًا بالفوز على سيتي لأن ذلك لم يجعلني سعيدًا للغاية. في رأيي أن هذا الانتصار أثر على بعض الناس وانتابتهم سعادة بالغة”.

ومنحت ضربة رأس من جاي رودريغيز، عقب فشل يونايتد في إبعاد الكرة عن مرماه إثر ركلة ركنية، الفوز لوست بروميتش المهدد بالهبوط وقال مورينيو إن فريقه لم يقدم الأداء السهل الذي توقعه.

وأضاف: “كنا رائعين في الأداء المعقد. كل شيء كان معقدًا. لم نفكر أو نلعب بشكل سريع.

“اللاعبون لم يرغبوا أو يلعبوا بشكل سلس.. كل شيء كان بطيئًا. كل لاعب احتفظ بالكرة ودار حول نفسه ولم يلعبها من لمسة واحدة.

“دائما ما نمنح اللاعبين الفرصة للتماسك والتلاحم معا خاصة وأنهم لاعبون أصحاب قدرات بدنية قوية ويمكنهم تنظيم أنفسهم دوما.

“عندما نملك الكرة نريد أن نركض ونراوغ. كل شيء كان معقدًا”.

وقال المدرب البرتغالي، إن سيتي استحق اللقب وهنأه بالفعل عقب مباراة القمة الأسبوع الماضي.