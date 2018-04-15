ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي وخسارة مانشستر يونايتد وآرسنال

ضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، عقب فوزه أمس السبت على توتنهام، وخسارة منافسه المباشر مانشستر يونايتد اليوم الأحد أمام وست بروميتش ألبيون، في الجولة الـ 33 من المسابقة.

وتغلب مانشستر سيتي 3/1 على توتنهام على ملعب ويمبلي، ليستعيد كبوته عقب 3 خسائر متتالية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وضمِن اليوم فوزه باللقب عقب خسارة مانشستر يونايتد 2/1.

ويملك مانشستر سيتي 87 نقطة في الصدارة، مقابل 71 لمانشستر يونايتد مع تبقي 5 مباريات على خط النهاية.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري للمرة الثانية في آخر 5 مواسم.

ويأتي ليفربول في المركز الثالث وفي رصيده 70 نقطة لكنه لعب 34 مباراة، ويتقدم على توتنهام هوتسبيرز بـ 3 نقاط وهو الذي يحتل المركز الرابع.

ويأتي تشيلسي حامل لقب الموسم الماضي في المركز الخامس وفي جعبته 60 نقطة. في حين يقبع آرسنال في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.