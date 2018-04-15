رسميًا.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي

تُوِّج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الموسم الحالي 2017/2018، بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر يونايتد، أمام وست بورميتش البيون 1/0 في إطار مباريات الجولة الـ 33 من المسابقة.

واللقب هو الخامس في تاريخ مانشستر سيتي، والثاني في آخر 5 مواسم، والأول تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويمثل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي تعويضًا لجماهير مانشستر سيتي على الفشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد توديع البطولة من ربع النهائية بالخسارة 5/1 أمام ليفربول.

ويملك مانشستر سيتي 87 نقطة مقابل 71 لمانشستر يونايتد، مع تبقي 5 مباريات، وهو يعني فارق 16 نقطة، الأمر الذي يعني استحالة تعويضه.

وفيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي، بعد انطلاقه مرة أخرى في موسم 1946/1947عقب نهاية الحرب العالمية الثانية.

1947 ليفربول.

1948 آرسنال.

1949 بورتسموث.

1950 بورتسموث.

1951 توتنهام هوتسبير.

1952 مانشستر يونايتد.

1953 آرسنال.

1954 ولفرهامبتون واندرارز.

1955 تشيلسي.

1956 مانشستر يونايتد.

1957 مانشستر يونايتد.

1958 ولفرهامبتون واندرارز.

1959 ولفرهامبتون واندرارز.

1960 بيرنلي.

1961 توتنهام هوتسبير.

1962 إبسويتش تاون.

1963 إيفرتون.

1964 ليفربول.

1965 مانشستر يونايتد.

1966 ليفربول.

1967 مانشستر يونايتد.

1968 مانشستر سيتي.

1969 ليدز يونايتد.

1970 إيفرتون.

1971 آرسنال.

1972 ديربي كاونتي.

1973 ليفربول.

1974 ليدز يونايتد.

1975 ديربي كاونتي.

1976 ليفربول.

1977 ليفربول.

1978 نوتنغهام فورست.

1979 ليفربول.

1980 ليفربول.

1981 أستون فيلا.

1982 ليفربول.

1983 ليفربول.

1984 ليفربول.

1985 إيفرتون.

1986 ليفربول.

1987 إيفرتون.

1988 ليفربول.

1989 آرسنال.

1990 ليفربول.

1991 آرسنال.

1992 ليدز يونايتد.

1993 مانشستر يونايتد.

1994 مانشستر يونايتد.

1995 بلاكبيرن روفرز.

1996 مانشستر يونايتد.

1997 مانشستر يونايتد.

1998 آرسنال.

1999 مانشستر يونايتد.

2000 مانشستر يونايتد.

2001 مانشستر يونايتد.

2002 آرسنال.

2003 مانشستر يونايتد.

2004 آرسنال.

2005 تشيلسي.

2006 تشيلسي.

2007 مانشستر يونايتد.

2008 مانشستر يونايتد.

2009 مانشستر يونايتد.

2010 تشيلسي.

2011 مانشستر يونايتد.

2012 مانشستر سيتي.

2013 مانشستر يونايتد.

2014 مانشستر سيتي.

2015 تشيلسي.

2016 ليستر سيتي.

2017 تشيلسي.