فينغر مدرب آرسنال ينتقد تأخير استخدام حكم الفيديو المساعد بالدوري الإنجليزي

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، إن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بتأجيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد لما بعد الموسم المقبل يعني تأخر البطولة الإنجليزية الأولى للعبة الشعبية عن نظيراتها في الدول الأخرى.

واتفقت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين على عدم استخدام التقنية في موسم 2018-2019 بعد تجربة التقنية في مباريات كؤوس محلية وتضارب الآراء بشأنها.

وقال فينغر للصحافيين بعد هزيمة فريقه اللندني 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد، أمس الأحد: “الدوري الإنجليزي خرج إلى الوجود بفضل إناس تفكيرهم منفتح.. عمومًا أنا أعتقد أنه بقرار التأجيل ِأصبحنا نتخلف وراء بقية دول العالم”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “أجيال الشباب اعتادت على تقنية حكم الفيديو المساعد.. وربما يتركوننا بسبب تطبيق هذه التقنية في بلدان أخرى”.

وأردف فينغر: “وللأسف فإن الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى قرر عدم تطبيق التقنية وأنا شخصيًا أعتقد إنه قرار سيئ جدًا جدًا”.

وأشار مدرب آرسنال أيضًا “شهدت جميع المباريات الكبيرة هذا الموسم أخطاء تحكيمية وكان من الممكن تجنب كل ذلك بتقنية حكم الفيديو المساعد وبصفة خاصة في مباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي في دوري بطال أوروبا”.

وسيلتقي آرسنال مع ضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل.