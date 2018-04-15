نيوكاسل يكبد آرسنال الخسارة الحادية عشرة في الدوري الإنجليزي

ألحق نيوكاسل الخسارة الحادية عشرة بمنافسه آرسنال في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ 3 من الدوري الإنجليزي، على ملعب سانت جيمس بارك.

وجاءت أهداف المباراة عبر ألكسندر لاكازيت لآرسنال في الدقيقة 14، في حين سجل أيوزي بيريز ومات ريتشي هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 29 و68.

ورغم أن لاكازيت سجل الهدف رقم 10 لآرسنال في جميع البطولات الموسم الحالي؛ إلا أن الغانرز تعرض للخسارة الحادية عشرة في الدوري المحلي الموسم الحالي، كان أن آرسنال تلقى الهدف رقم 801 منذ تولي المدرب الفرنسي آرسين فينغر قيادة الفريق العام 1996.

ورفع الفوز رصيد نيوكاسل بقيادة مدربه الإسباني رافائيل بينتيز إلى 41 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس.