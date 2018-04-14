جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على توتنهام (صورة)

اقترب مانشستر سيتي بقوة من التتويج رسميًا بلقب البريميرليغ بعدما حقق فوزًا مهمًا وثمينًا خارج أرضه على حساب توتنهام هوتسبر (1-3)، مساء السبت، في قمة مواجهات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد السيتي لـ87 نقطة ليبتعد بفارق 16 نقطة عن ملاحقه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي سيستقبل وست بروميتش ألبيون غدًا الأحد.

وفي حالة تعثر “الشياطين الحمر” غدًا بالخسارة، سيعلن رسميًا تتويج السيتي باللقب، حيث إن الفريقين تتبقى لهما 5 مباريات على النهاية، بينما ستعني أي نتيجة أخرى تأجيل تتويجه للجولة المقبلة.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الرابع ويتوقف مسلسل انتصاراته المستمر خلال الجولات الست الماضية، مع العلم أنه لعب مباراة أقل من ليفربول، الذي يسبقه في الترتيب مباشرة بـ70 نقطة.

بينما انضم محمد صلاح إلى اثنين من أساطير ليفربول عندما أحرز هدفه 40 في موسم مذهل في انتصار فريقه 3-صفر على بورنموث ليحكم قبضته على المركز الثالث.

وأبقى الفوز ليفربول صاحب المركز الثالث متقدما بعشر نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس قبل أربع مباريات من النهاية لكن تشيلسي يملك مباراة مؤجلة.