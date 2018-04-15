لاعبو نادي ليفربول يحيون ذكرى ضحايا كارثة ملعب “هيلسبره” (صور)

لاعبو نادي ليفربول يحيون ذكرى ضحايا كارثة ملعب “هيلسبره” (صور)

المصدر: فريق التحرير

حرص لاعبو نادي ليفربول على إحياء ذكرى رحيل ضحايا كارثة ملعب “هيلسبره” التي سقط فيها 96 من مشجعي الفريق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنغهام فورست في عام 1989.

ووضع لاعبو ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب الورود على النصب التذكاري للضحايا الذين سقطوا نتيجة التدافع وسقوط أحد مدرجات ملعب “هيلسبره”، حيث حرص اللاعبون على الوقوف دقيقة حداد قبل مران، اليوم الأحد، على أرواح الضحايا.

يأتي ذلك بعد الفوز الرائع الذي حققه ليفربول، مساء أمس، على ضيفه بورنموث بنتيجة 3/0 ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، ليحافظ الريدز على المركز الثالث في البريميرليغ برصيد 70 نقطة خلف مانشستر يونايتد الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست بروميتش ألبيون، حيث سيحاول الريدز الانتقام من الفريق الذي تسبب في خروجهم من كأس الاتحاد الإنجليزي يناير الماضي.

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