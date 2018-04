لاعبو نادي ليفربول يحيون ذكرى ضحايا كارثة ملعب “هيلسبره” (صور)

حرص لاعبو نادي ليفربول على إحياء ذكرى رحيل ضحايا كارثة ملعب “هيلسبره” التي سقط فيها 96 من مشجعي الفريق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوتنغهام فورست في عام 1989.

ووضع لاعبو ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب الورود على النصب التذكاري للضحايا الذين سقطوا نتيجة التدافع وسقوط أحد مدرجات ملعب “هيلسبره”، حيث حرص اللاعبون على الوقوف دقيقة حداد قبل مران، اليوم الأحد، على أرواح الضحايا.

Today, Jordan Henderson and Jürgen Klopp paid their respects on the 29th anniversary of the Hillsborough disaster by laying a wreath at the memorial at Anfield.

Reds remember the 96: https://t.co/6qYqdhiZAQ pic.twitter.com/qsjmRWMIu8

