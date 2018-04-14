محمد صلاح يحقق أرقامًا تاريخية بعد هدفه في مباراة ليفربول وبورتموث

أحرز محمد صلاح هدفه 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليقود ليفربول للفوز 3-صفر على بورنموث اليوم السبت، والاقتراب من إنهاء البطولة في المربع الذهبي.

وحقق صلاح العديد من الأرقام التاريخية بهدفه اليوم، جاء أبرزها كالتالي:

1-على صعيد سباق الحذاء الذهبي وانفرد بصدارة القائمة وفي جعبته 30 هدفًا بـ60 نقطة حتى الآن، وخلفه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، (29 هدفًا).

2- أصبح صلاح أول لاعب أفريقي يصل لـ30 هدفًا في موسم واحد، متجاوزًا رقم الإيفواري ديدييه دروغبا، الذي سجل 29 هدفًا مع تشيلسي موسم (2009-10).

3- بات صلاح ثامن لاعب يسجل أكثر من 30 هدفًا خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي، بعد أندي كول وآلين شيرار وكيفين فيليبس وتييري هينري وكريستيانو رونالدو وروبين فان بيرسي ولويس سواريز.

4- بات صلاح ثالث لاعب يسجل +40 هدفًا مع ليفربول في جميع المسابقات بموسم واحد، بعد روجير هانت (42 هدفًا 1961-62)، وأيان راش (40 هدفًا 1986-87)، و(47 هدفًا 1983-84).

5- أصبح صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل +40 هدفًا في جميع المسابقات بموسم واحد، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 42 هدفًا مع مان يوناتيد موسم (2007-08).

6- تجاوز صلاح الثنائي ليونيل ميسي وشيرو إيموبيلي (39 هدفًا)، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى بجميع المسابقات (40 هدفًا)، خلف كريستيانو رونالدو (41 هدفًا).

7- سجل صلاح في آخر 7 مباريات لليفربول على ملعب “آنفيلد” بالبريميرليغ، رافعًا رصيده إلى 18 هدفًا حتى الآن، آخر لاعب في ليفربول سجل أكثر كان فيرناندو توريس موسم 2007-08 (21 هدفًا).

8- أصبح فريق بورنموث سابع فريق يسجل فيه صلاح ذهابًا وإيابًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل أمام كل من وست هام وليستر سيتي وواتفورد وتوتنهام وساوثهامبتون في المباراتين.

9- عادل صلاح رقم لويس سواريز بالتسجيل في 7 مباريات متتالية على ملعب آنفيلد، مدونًا 12 هدفًا و3 أسيست، وأصبح على بعد هدف بالمباراة المقبلة لمعادلة الرقم القياسي لروجر هانت (8 مباريات).

10- ذكرت شبكة “أوبتا” العالمية أن صلاح نجح في تسجيل أهدافه في 22 مباراة في النسخة الحالية من البطولة، وأشارت إلى أنه تفوق بذلك على الثنائي كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي، وأفادت أن “رونالدو” سجل في 21 مباراة مع مانشستر يونايتد في موسم 2007/2008، وأحرز “فان بيرسي” في 21 مباراة أيضًا مع الفريق ذاته ولكن في موسم 2012/2013.