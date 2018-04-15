دي بروين نجم مانشستر سيتي: محمد صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

شدد كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن النجم المصري محمد صلاح، المتألق برفقة ليفربول، يستحق عن جدارة التتويج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت الرابطة عن تنافس 6 لاعبين هذا الموسم للحصول على جائزة لاعب العام في إنجلترا.

وجاء الثنائي صلاح ودي بروين على رأس القائمة وبجوارهما هاري كين من توتنهام ودافيد دي خيا من مانشستر يونايتد والثنائي ليروي ساني ودافيد سيلفا من مانشستر سيتي.

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة ESPN: “أعتقد أنه إذا لم يكن بإمكاني اختيار أي لاعب من فريقي فبالتأكيد صلاح هو الأحق”.

وأضاف: “في الحقيقة أعتقد أنه قد يفوز بالجائزة في النهاية لقد كان رائعًا هذا الموسم ومن الصعب أن تنافس لاعبًا مثله يسجل العديد من الأهداف.. في النهاية لن تفوز”.

وتابع: “أنا سعيد تمامًا بما قدمته هذا الموسم، وبأدائي مع الفريق هذا العام، والذي اقترب بتكليل ذلك بالتتويج بالدوري”.

وكان دي بروين أعطى صوته لصالح محمد صلاح في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العام رغم كونه منافسًا مباشرًا له.

وتنص شروط التصويت على عدم قدرة أي لاعب في منح صوته لأي زميل له في الفريق.

وأتم: “في النهاية إذا حصل صلاح على الجائزة فهو يستحقها بالتأكيد”.

وسجل صلاح هدفًا في فوز ليفربول مساء أمس السبت بثلاثية نظيفة على بورنموث ليرفع رصيده إلى 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي بفارق خمسة أهداف عن هاري كين أقرب ملاحقيه.