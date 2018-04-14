صراع الحذاء الذهبي.. محمد صلاح يتفوق على ميسي في الصدارة

يبدو أن نيل الحذاء الذهبي هذا الموسم سيشهد صراعًا محمومًا، بعدما قاد محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي للفوز، اليوم السبت، على بورنموث في الدوري الإنجليزي، فيما فشل ليونيل في إحراز أي هدف رغم فوز برشلونة على فالنسيا.

وانفرد النجم المصري بصدارة هدافي القارة الأوروبية بالوصول لهدفه رقم 30، متفوقًا على ميسي الوصيف بـ29 هدفًا.

وكان النجمان متساويين قبل مباريات اليوم، إذ لم يستطع ميسي، بينما انفرد صلاح بالصدارة برصيد 30 هدفًا، ليكون بذلك قد جمع 60 نقطة.

ويملك شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، 54 نقطة في المركز الثالث بعدما سجل 27 هدفًا في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفًا، كما يعد هداف ليفربول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية برصيد 40 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن هداف توتنهام، هاري كين، الوصيف.

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف في عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقًا لمستوى الدوري الذي يلعب به اللاعب.

ويتم احتساب عدد النقاط كالتالي: الدوري الإيطالي (2)، الدوري الإسباني (2)، الدوري الإنجليزي (2)، الدوري الألماني (2)، الدوري الفرنسي (2)، الدوري الهولندي (1.5)، الدوري البلجيكي (1.5)، الدوري البلغاري (1.5)، الدوري السويسري (1.5)، الدوري الأسكتلندي (1.5)، والدوري البرتغالي (1.5).