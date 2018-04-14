مانشستر سيتي يُسقط توتنهام ويضع يدًا على لقب الدوري الإنجليزي

وضع مانشستر سيتي يدًا على لقب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه، مساء اليوم السبت على مضيفه توتنهام 3-1، على ملعب “ويمبلي”، في الجولة الرابعة والثلاثين.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلٌّ من: غابريال جيسوس (22)، وإلكاي غوندوغان (25 من ركلة جزاء)، ورحيم سترلينغ (72)، فيما أحرز كريستيان إريكسن هدف توتنهام الوحيد (42).

وهو الفوز الأول لمانشستر سيتي بعد 3 خسائر متتالية في كافة المسابقات، اثنتان منها أمام ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وواحدة أمام مانشستر يونايتد في الجولة السابقة من الدوري.

ورفع مانشستر سيتي رصيده 87 نقطة في الصدارة، بفارق 16 نقطة أمام مانشستر يونايتد الذي يلعب الأحد أمام وست بروميتش ألبيون، وفي حال خسر يونايتد، فإن سيتي سيتوج رسميًا باللقب، أما توتنهام فتجمّد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع.