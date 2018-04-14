أهداف مباراة توتنهام ومانشستر سيتي.. السيتيزنز يتقدم بثلاثية وإيركسن يقلّص الفارق (فيديو)

سجل الثنائي غابرييل خيسوس، وغوندوغان، هدفين ليضعا السيتيزنز في المقدمة على حساب توتنهام في المواجهة التي تتجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي ضمن مباريات الأسبوع الـ34.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الرابع بـ 76 نقطة، وفي حالة فوز السيتي بالمباراة، وهزيمة مانشستر يونايتد غدًا أمام وست بروميتش، سيُتوّج السيتي رسميًا بلقب البريميرليج، إذ أن يونايتد يحتل المركز الثاني بـ 71 نقطة، وذلك قبل 6 مباريات لكل منهما.

وقلّص الفارق لتوتنهام إيركسن في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 72 وسجل رحيم سترلينغ الهدف الثالث لمانشستر سيتي.