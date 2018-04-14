ولفرهامبتون متصدر الدرجة الثانية الإنجليزي يضمن الصعود إلى الدوري الممتاز

ضمن ولفرهامبتون واندرارز، متصدر دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، الصعود إلى الدوري الممتاز اليوم السبت.

وأنهى الفريق غيابه لست سنوات عن الدوري الممتاز دون أن يلعب، عندما اكتفى منافسه فولهام بالتعادل 1-1 مع برنتفورد الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ويتبقى لولفرهامبتون، الذي جمع 92 نقطة من 42 مباراة، أربع نقاط أخرى من بين آخر أربع مباريات ليفوز باللقب، لكنه قام بما يكفي حسابيًا لنيل بطاقة الصعود.

واندفع المتصدر بقوة عبر مباريات دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، ولم يأت صعوده بدون الكثير من الجدل عقب ارتباطه بوكيل الأعمال البرتغالي جورجي مينديز.

ومينديز هو وكيل أعمال المدرب نونو أسبيريتو سانتو، إضافة للنجمين روبن نيفيز وديوجو جوتا وإيفان كافاليرو.