ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يغرد في الصدارة بـ30 هدفًا

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في مرمى بورنموث خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت، بين الفريقين على إستاد أنفيلد ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وأرسل أرنولد كرة عالية في منطقة الجزاء تجاه محمد صلاح، ليلعب رأسية رائعة عجز بيجوفيتش حارس بورنموث عن التعامل معها، وليحرز اللاعب المصري الهدف الـ40 في مسيرته مع ليفربول.

وابتعد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفًا في اللقاء ليرفع رصيده إلى 30 هدف، بفارق خمسة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام، الذي سيلتقي مع مانشستر سيتي مساء اليوم، وفي المركز الثالث أغويرو برصيد 21 هدفًا، ويأتي جيمي فادري، نجم ليستر سيتي، رابعًا برصيد 17 هدفًا.