ليفربول يحقق فوزًا ثمينًا على بورنموث بثلاثية.. وهذا ترتيب الدوري الإنجليزي

حقّق نادي ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وابتعد “صلاح” بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفًا خلال اللقاء، ليرفع رصيده إلى 30 هدفًا، بفارق خمسة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام الذي سيلتقي مع مانشستر سيتي مساء اليوم.

وسجل ثلاثية الريدز: اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 7، والمصري محمد صلاح في الدقيقة 69، والبرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 90،

وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 70 ليظل في المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب الوصافة، بينما تجمّد رصيد بورنموث عند 38 نقطة في المرتبة 11.