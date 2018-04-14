شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا في مباراة ليفربول وبورنموث، ليزيد غلّة فريقه من الأهداف إلى ثنائية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب “أنفيلد” ضمن الجولة 34 من الدورى الإنجليزى.

ويقود النجم المصرى تشكيل ليفربول الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 67 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

قووووووووووووووول ليفربول الثاني محمد صلاح ❤❤️️ حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/8uXhscHhOv — صـقـر أهـداف (@S8R_HD47) April 14, 2018

افتتح ساديو مانى أهداف المباراة فى الدقيقة 77 من خطأ دفاعى للفريق الضيف، ليصبح أفضل هداف سنغالى فى تاريخ الدورى الانجليزى برصيد 44 هدفا متفوقا على ديمبا با الذى لعب لتشيلسى ونيوكاسل سابقا.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما صعد للدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع روما الإيطالى ساعيا لتحقيق الفوز على بورنموث لتعزيز آماله فى إنهاء الموسم بالمركز الثالث على الأقل فى جدول الترتيب من جهة، ومواصلة مطاردة مانشستر يونايتد على مركز الوصافة من جهة أخرى.

وبذلك نجح صلاح في تحطيم رقم الإيفواري ديدييه دروغبا ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بمسابقة “البريميرليغ” برصيد 30 هدفا.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، كما يعد هداف ليفربول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية برصيد 39 هدفاً.