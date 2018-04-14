أهداف مباراة ليفربول وبورنموث.. ماني ومحمد صلاح وفيرمينو يضعون “الريدز” في المقدمة (فيديو)

افتتح النجم السنغالي ساديو ماني أهداف فريقه ليفربول في مباراة بورنموث في الدقيقة 7 من زمن المباراة المقامة حاليًا على ملعب “أنفيلد” ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي لتصبح النتيجة 1/0.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة.

وأحرز صلاح الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 69.

قووووووووووووووول ليفربول الثاني محمد صلاح ❤❤️️ حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/8uXhscHhOv — صـقـر أهـداف (@S8R_HD47) April 14, 2018

وفي الدقيقة 90 سجل فيرمينو الهدف الثالث لفريقه في المباراة.

قووووووووووووووول ليفربول الثالث HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/dZG0PRVUYX — صـقـر أهـداف (@S8R_HD47) April 14, 2018

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما صعد إلى الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا مع روما الإيطالي ساعيًا إلى تحقيق الفوز على بورنموث لتعزيز آماله في إنهاء الموسم بالمركز الثالث على الأقل في جدول الترتيب من جهة، ومواصلة مطاردة مانشستر يونايتد على مركز الوصافة من جهة أخرى.