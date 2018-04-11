ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يعلق على هدف كين المثير للجدل‎ (صورة)

سخر النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باحتساب هدف فريق توتنهام المثير للجدل ضد فريق ستوك سيتي لصالح مهاجم السبيرز هاري كين.

ونشر الفرعون المصري تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً “حقاً”.

ويبدو أن صلاح أراد السخرية من قرار الاتحاد الإنجليزي باعتباره المتضرر الأول منه، بخلاف كون تغريدة النجم المصري جائت بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بساعات.

Wooooooow really ? — Mohamed Salah (@22mosalah) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وسبق قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تصريحات من مهاجم توتنهام هاري كين يؤكد خلالها أنه من قام بتسجيل الهدف وليس زميله الدنماركي كريستيان إيريكسين.

ويرجع حرص المهاجم الإنجليزي على احتساب الهدف لصالحه بسبب المنافسة الشرسة مع النجم المصري على تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي إذ يسعى كين للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وبعد احتساب الهدف لصالح المهاجم الإنجليزي تقلص فارق الأهداف بينه وبين صلاح إلى 4 أهداف فقط إذ استطاع صلاح تسجيل 29 هدفًا خلال مشوار فريقه بالدوري الإنجليزي في حين سجل هاري كين 25 هدفًا.

وحول اللغط المثار حول هدف السبيرز في مرمى ستوك سيتي أصدر الاتحاد الإنجليزي بيانًا رسميًا قائلاً خلاله: “تم احتساب هدف توتنهام الثاني لصالح اللاعب هاري كين بعد قبول تظلم النادي واللاعب إذ تم أخذ شهادة اللاعب في الاعتبار ومراجعة لقطة الهدف بواسطة ثلاثة خبراء أقروا جميعهم بلمس المهاجم الإنجليزي للكرة قبل دخولها للمرمى وبناء على ذلك أصبح كين يمتلك 25 هدفًا في مسيرته بالموسم الحالي من عمر الدوري الإنجليزي”.