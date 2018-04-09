توتنهام يطالب بتسجيل الهدف الثاني أمام ستوك سيتي باسم هاري كين

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن نادي توتنهام تقدم بطلب إلى الاتحاد الإنجليزي، يطلب فيه احتساب الهدف الثاني أمام ستوك سيتي باسم هاري كين وليس كريستيان إيركسن.

وتغلب توتنهام بنتيجة 2/1 على ستوك سيتي، السبت الماضي، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وسدد إريكسن كرة ثابتة على مرمى ستوك سيتي، وأوضحت شبكة “سكاي سبورت” أن توتنهام يطالب بتسجيله باسم هاري كين، لأن الأخير ضرب الكرة برأسه قبل أن تلج الشباك.

ويتنافس هاري كين، مع المصري محمد صلاح على الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل صلاح 29 هدفًا مقابل 24 هاري كين.

وفاز هاري كين بالجائزة في أخر موسمين، لكن يبدو أن صلاح سينال الجائزة بعد مسيرة مميزة وأهداف متتالية.

وتتبقى لليفربول 5 مباريات في حين تتبقى لتوتنهام 6 مباريات، علمًا أن البلوز يحتل المركز الثالث، في حين يحتل السبيرز المركز الرابع.