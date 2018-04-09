هل يقدم هاري كين طعنًا لاحتساب هدفه ضد ستوك سيتي واللحاق بسباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؟

ذكرت صحيفة “ديلي تليغراف” أن المهاجم الإنجليزي هاري كين بإمكانه تقديم طعن ضد قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز باحتساب الهدف الثاني لفريق توتنهام في مرمى ستوك سيتي لفائدة إيريكسون رغم إصرار الدولي الإنجليزي على كونه لمس الكرة قبل أن تدخل الشباك.

وحسب الصحيفة، فالمهاجم الدولي الإنجليزي أقسم في تصريحاته أن الكرة لمست كتفه قبل أن تدخل المرمى، مؤكدًا أن رابطة الدوري الإنجليزي مطالبة بتصديقه وإعادة مشاهدة الهدف من جديد.

وحرمت الرابطة، كين، من تقليص الفارق عن الدولي المصري محمد صلاح، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، من 5 أهداف لـ4 فقط، في ظل غياب النجم المصري عن فريقه ليفربول أمام إيفرتون بداعي الإصابة.

وكان كين أكد أنه يستطيع اللحاق بالدولي المصري في صراع الهدافين، مشددًا: “نعم، بإمكاني ذلك، ما زال هناك العديد من اللقاءات لتحقيق لقب الهداف، أنا مطالب بالتركيز على ما أعمله، لكوني لا أستطيع التحكم فيما يفعله صلاح، سيكون من الجيد الفوز بلقب الهداف وسأواصل العمل من أجل تحقيقه”.

هارى كين يأمل في أن يُتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم أنه سجل 24 هدفاً بفارق 5 أهداف عن محمد صلاح الذي سجل 29 هدفاً، إذ إن كين يتبقى له 6 مباريات مع السبيرز، بعكس صلاح الذي يتبقى له 5 مباريات فقط.

ويحلم كين بلقب الهداف ليكون ثاني لاعب في تاريخ البريميرليغ يُتوج باللقب في 3 مواسم متتالية، بعد تييري هنري، أسطورة آرسنال السابق.