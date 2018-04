للمرة الرابعة.. رابطة المحترفين بإنجلترا تمنح محمد صلاح جائزة لاعب الشهر

كشفت رابطة المحترفين في إنجلترا عن منحها جائزتها لشهر مارس، للدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، باختيار الجماهير.

وتعد تلك هي المرة الرابعة لصلاح التي يفوز بها بتلك الجائزة، إذ فاز بها في شهر نوفمبر وديسمبر وفبراير وحاليًا مارس.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة، فإن صلاح حصل على 80% من إجمالي عدد الأصوات في الاستفتاء الذي شارك فيه الجماهير، ونافسه فيه كل من: ديلي آلي لاعب توتنهام، وزميلاه سون وفيرتونخن، وليوري ساني لاعب مانشستر سيتي، وزميله ديفيد سيلفا.

???????????????? @22mosalah named March's PFA @BristolStMotors Fans' Premier League POTM!

This is Salah's fourth PFA #POTM Award this season, wrapping up March with 80% of the vote! #LFC @LFC ???? pic.twitter.com/zYhBWcPP74

— PFA (@PFA) April 9, 2018