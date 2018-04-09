للمرة الرابعة.. رابطة المحترفين بإنجلترا تمنح محمد صلاح جائزة لاعب الشهر

كشفت رابطة المحترفين في إنجلترا عن منحها جائزتها لشهر مارس، للدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، باختيار الجماهير.

وتعد تلك هي المرة الرابعة لصلاح التي يفوز بها بتلك الجائزة، إذ فاز بها في شهر نوفمبر وديسمبر وفبراير وحاليًا مارس.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة، فإن صلاح حصل على 80% من إجمالي عدد الأصوات في الاستفتاء الذي شارك فيه الجماهير، ونافسه فيه كل من: ديلي آلي لاعب توتنهام، وزميلاه سون وفيرتونخن، وليوري ساني لاعب مانشستر سيتي، وزميله ديفيد سيلفا.

وخلال الموسم الحالي سجل اللاعب مع ليفربول 38 هدفًا في كل المسابقات، علمًا بأنه سجل مع الفريق في مارس 6 أهداف خلال 4 مباريات.

وينافس صلاح أيضًا على جائزتي أفضل لاعب وهدف لشهر مارس واللتين يقدمهما الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر النجم الدولي المصري سباق الهدافين برصيد 29 هدفًا في الدوري بفارق 5 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنام وفارق 8 أهداف عن سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في لقاء الإياب من دور ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الحمر بنتيجة 3-0.