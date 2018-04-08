محمد صلاح ضمن أفضل 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي

اختير النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ضمن أفضل 25 صفقة رابحة، في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه.

ووضعت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، الدولي المصري ضمن قائمتها لأفضل 25 صفقة في تاريخ البريمرلييغ.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح (25 عامًا) سجل 38 هدفًا وصنع 13 في 43 مباراة مع ليفربول بينها 29 في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي.

واحتل محمد صلاح المركز التاسع على القائمة، وقالت الصحيفة عن ذلك: “39 مليون جنيه إسترليني، كان يبدو مبلغًا كبيرًا جدًا لضم اللاعب، الذي فشل من قبل في تشيلسي، الآن من الواضح للجميع أنه يستحق ذلك، يبدو أنه سيكون صفقة القرن”.

واحتل الفرنسي نغولو كانتي المركز الأول، واعتبرت الصحيفة أن انضمامه لفريقه السابق، ليستر سيتي، حوّل ليستر سيتي من مجرد فريق يصارع شبح الهبوط، إلى بطل للدوري موسم 2015/2016.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

1. نغولو كانتي – من كان الفرنسي إلى ليستر سيتي.

2. تيري هنري – من يوفنتوس إلى آرسنال.

3. إيريك كانتونا – من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد.

4. كريستيانو رونالدو – من سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد.

5. فرانك لامبارد – من ويستهام يونايتد إلى تشيلسي.

6. سيرجيو أغويرو – من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي.

7. دينيس بيركامب – من إنترميلان إلى آرسنال.

8. ديدييه دروغبا – من مارسيليا إلى تشيلسي.

9. محمد صلاح – من روما إلى ليفربول.

10. بيتر تشيك – من رين إلى تشيلسي.

11. باتريك فييرا – من إنتر ميلان إلى آرسنال.

12. نيمانيا فيديتش – من سبارتاك موسكو إلى مانشستر يونايتد.

13. ديلي آلي – من ميلتون كينز دونز إلى توتنهام.

14. روبين فان بيرسي – من آرسنال على مانشستر يونايتد.

15. فينسان كومباني – من هامبورغ إلى مانشستر سيتي.

16. دافيد سيلفا – من فالنسيا إلى مانشستر سيتي.

17. جاي أوكوشا – من باريس سان جيرمان إلى بولتون.

18. باتريك إيفرا – من موناكو إلى مانشستر يونايتد.

19. غاريث بيل – من ساوثهامبتون إلى توتنهام.

20. تشابي ألونسو – من ريال سوسيداد إلى ليفربول.

21. جيانفرانكو زولا – من بارما إلى تشيلسي.

22. جونينيو باوليستا – من ساو باولو إلى ميلدسبرة

23. يورغن كلينسمان – من موناكو إلى توتنهام.

24. ميشو – من رايو فاليكاو إلى سوانزي سيتي.

25. باولو دي كانيو – من شيفيلد وينزداي إلى ويستهام يونايتد.