باريس سان جيرمان قد يغيّر طريقة لعبه إذا ضم محمد صلاح‎

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا للتعاقد مع المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، الصيف المقبل.

وتألق صلاح البالغ من العمر 25 عامًا بشكل رائع هذا الموسم مع ليفربول، وسجل 38 هدفًا وصنع 13 في كافة المسابقات هذا الموسم، بينها 29 في الدوري حتى الآن، يتصدر بها المسابقة.

ولم يغب تألق النجم المصري هذا الموسم عن عيون إدارة باريس سان جيرمان، الطامحة لضمه إلى ترسانة الفريق الباريسي الهجومية، المكونة من نيمار وكيليان مبابي.

ووفقًا إلى Le10Sport فإن باريس سان جيرمان تواصل مع وكيل أعمال صلاح خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ لإقناعه بالانضمام للفريق، الموسم المقبل، مقابل الاستغناء عن كافاني مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ويتألق مهاجم أوروغواي هذا الموسم أيضًا وسجل 35 هدفًا في 41 مباراة، لكنه قرر الرحيل رغم أنه بات الهداف التاريخي للنادي، بعدما جرد زلاتان إبراهيموفيتش من هذه المكانة.

وأشار التقرير إلى أنه في حال رحيل كافاني نهاية الموسم، سيعود مبابي إلى الوسط، مع احتلال نيمار وصلاح مركزي الجناحين.

ويواجه باريس سان جيرمان منافسة شرسة من ريال مدريد، الذي ذكرت تقارير أنه عرض 200 مليون إسترليني للحصول على خدمات هداف البريميرليغ.

وغاب لاعب تشيلسي السابق عن ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، يوم السبت؛ بسبب الإصابة، لكن مدربه يورغن كلوب ينوي الدفع به أمام مانشستر سيتي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.