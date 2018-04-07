ريال مدريد يجهز عرضًا لضم محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض لنادي ليفربول، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة “ديارغول” أن ريال مدريد سيقدم عرضًا ماليًا قدره 50 مليون يورو إضافة إلى اللاعب إيسكو، لإقناع ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سئم من تذمر إيسكو لجلوسه على دكة البدلاء، وقرر إشراكه في الصفقة على أمل تقليل القيمة المادية في التعاقد مع محمد صلاح

ويطالب إيسكو بالمشاركة أكثر في التشكيلة الأساسية للمدرب زين الدين زيدان، وقال بعد أن سجل 3 أهداف مع إسبانيا ضد الأرجنتين قبل أيام: “في ريال مدريد لا يثقون بي كثيرًا، ربما تكون المشكلة بالنسبة لي هي وجود عدد من لاعبي كرة القدم الجيدين، بالطبع أريد أن أظهر لزيدان أنني ممن يمكن الاعتماد عليهم”.

ويرتبط صلاح بالانتقال إلى أندية كبيرة أبرزها ريال مدريد وبرشلونة بعد أن سجل 38 هدفًا في 43 مباراة.