كونتي: التعادل مع وست هام يلخص موسم تشيلسي

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن الفشل في الفوز على وست هام يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، يلخص معاناة فريقه هذا الموسم.

وتعادل تشيلسي 1-1 مع جاره اللندني ليصبح على بعد عشر نقاط من المركز الرابع؛ الذي يضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وردًا على إمكانية تعويض الفارق في ست مباريات متبقية، ضحك كونتي تعبيرًا عن الاحباط.

وساد شعور بالاستياء بين المشجعين؛ ليطلقوا صيحات استهجان بعد صفارة النهاية، ويؤمن كثير منهم بأن المدرب الإيطالي سيرحل نهاية الموسم بعد 12 شهرًا فقط من تتويجه بلقب الدوري.

وقال كونتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “أعتقد أننا يمكن أن نرى موسمنا من خلال هذه المباراة”.

وأضاف: “يمكننا صناعة العديد من الفرص لكننا لا نستغلها ثم يسدد المنافس تسديدتين ونستقبل هدفًا.

“قدمنا مستويات جيدة خلال الموسم، لكننا لا نسجل أهدافًا كافية وهذه ليست المرة الأولى، يجب أن نتحسن كثيرًا وعندما تكون في هذا المركز فهذا يعني أنك في مشكلة”.

وقال سيزار أزبيليكويتا، الذي سجل الهدف الأول قبل أن يتعادل خافيير هرنانديز، إنه حتى الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لن ينقذ موسم تشيلسي.

وتبدو كفة تشيلسي الأرجح أمام ساوثامبتون في الدور قبل النهائي للكأس.

وتابع المدافع الإسباني: “كأس إنجلترا بطولة كبرى لكنها ليست كافية بالنسبة لنا. سنحاول التتويج باللقب.. لكن هذا لن ينقذ موسمنا”.