ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي وفوز آرسنال (صورة)

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وإن كانت السيطرة من جانب تشيلسي صاحب الأرض والجمهور حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق الإسباني سيزار ازبيليكويتا ليخرج الفريق اللندني متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 73 نجح المكسيكي خافيير هيرنانديز في إحراز هدف التعادل لوست هام.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 57 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 84 نقطة.

