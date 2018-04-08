ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي وفوز آرسنال (صورة)

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل مع ضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وإن كانت السيطرة من جانب تشيلسي صاحب الأرض والجمهور حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق الإسباني سيزار ازبيليكويتا ليخرج الفريق اللندني متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 73 نجح المكسيكي خافيير هيرنانديز في إحراز هدف التعادل لوست هام.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 57 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 84 نقطة.

How the #PL looks after an eventful day pic.twitter.com/1GU2yAEQ1g — Premier League (@premierleague) ٨ أبريل، ٢٠١٨

خطف فريق آرسنال، فوزًا من ضيفه ساوثهامبتون بالتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) في مباراة مثيرة من الجانبين.

بادر ساوثهامبتون بتسجيل هدف التقدم عن طريق الآيرلندي شين لونغ في الدقيقة 17، ليرد آرسنال بهدفين عبر الغابوني بيير أوباميانغ وداني ويلبك في الدقيقتين 28 و38.

وتمكن ساوثهامبتون من إدراك التعادل في الدقيقة 73 عن طريق تشارلي أوستن، إلا أن أرسنال خطف هدف الفوز في الدقيقة 81 عبر ويلبك مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 54 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 84 نقطة.