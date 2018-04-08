آرسنال يخطف الفوز من ساوثهامبتون ويحتفظ بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

خطف فريق آرسنال، فوزًا من ضيفه ساوثهامبتون بالتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) في مباراة مثيرة من الجانبين.

بادر ساوثهامبتون بتسجيل هدف التقدم عن طريق الآيرلندي شين لونغ في الدقيقة 17، ليرد آرسنال بهدفين عبر الغابوني بيير أوباميانغ وداني ويلبك في الدقيقتين 28 و38.

وتمكن ساوثهامبتون من إدراك التعادل في الدقيقة 73 عن طريق تشارلي أوستن، إلا أن أرسنال خطف هدف الفوز في الدقيقة 81 عبر ويلبك مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وجاءت الدقيقة 92 طرد جاك ستيفنس لاعب ساوثهامبتون، وبعدها بدقيقة تم طرد المصري محمد النني لاعب آرسنال ليلعب الفريقان الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 54 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 84 نقطة.