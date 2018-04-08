بعد الفوز على سيتي.. مورينيو يطالب بمزيد من الاحترام له ولمانشستر يونايتد

يرى جوزيه مورينيو أن فوز مانشستر يونايتد 3-2 على غريمه مانشستر سيتي يلائم تقاليد ناد كبير يلعب بالقلب والروح، وذلك بعدما حرم جاره من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، بفضل انتفاضة رائعة أظهرت استحقاقه لاحترام أكبر.

وبدا أن يونايتد يتعرض للإذلال في الشوط الأول عندما تأخر 2-صفر أمام فريق المدرب بيب غوارديولا، لكنه نهض من كبوته بعد الاستراحة بفضل هدفين متتاليين من بول بوغبا وانتزع المدافع كريس سمولينغ هدف الفوز.

وكان مورينيو سريعا كعادته في الرد على منتقديه طوال الموسم.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “نستحق قدرًا أكبر من الاحترام”.

وأضاف: “أعتقد أننا أفضل مما يظنه الناس واللاعبون أفضل مما يظن الناس وكذلك أنا أفضل مما يظنون.

“نحن لسنا بهذا السوء وما نريد إثباته هو أننا ثاني أفضل فريق في هذا البلد”.

وألحق يونايتد بجاره أول هزيمة بالدوري في استاد الاتحاد منذ ديسمبر كانون الأول 2016 ، عندما تفوق عليه تشيلسي، كما أن هذا الانتصار يعزز فرص يونايتد في إنهاء الموسم في الوصافة.

وأصبح الفارق أربع نقاط مع ليفربول وتوتنهام هوتسبير صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وتابع المدرب البرتغالي: “بالطبع يشعر سيتي بالإحباط لأنه أراد حسم اللقب اليوم، لكنني أهنئه من أجل اللقب لأنه سيتوج به وعن استحقاق.

“يستحق اللقب لأنه لم يترك فرصة لأي منافس آخر”.

وشدد على أنه لم يشأ أن يلعب دور مفسد الحفلات لكنه أراد ثلاث نقاط مفصلية لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وواصل: “لم نأت إلى هنا لإفساد حفلتهم والتحدي هو حسم المركز الثاني وهذه نتيجة مهمة جدًا لنا لأننا احتجنا إلى ست نقاط للبقاء في المربع الذهبي حسابيا”.