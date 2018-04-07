أهداف مباراة مانشستر سيتي ويونايتد.. كومباني وغوندوغان يسجلان.. وبوغبا وسمولينغ يقلبان النتيحة (فيديو)

وضع فينسان كومباني، مانشستر سيتي في المقدمة بهدف في الدقيقة 25 بشباك مانشستر يونايتد، في اللقاء في ديربي مدينة مانشستر، خلال الجولة الـ 33.

والسيتي يضع في اعتباره أن الفوز سيمنحه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر 7 مواسم، حيث يتصدّر جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، بفارق 16 نقطة عن يونايتد الوصيف، قبل 7 جولات من النهاية.

وأضاف غوندوغان الهدف الثاني في الدقيقة 31، بعد تسلّمه كرة رائعة داخل منطقة العمليات ليصوّبها في شباك “الشياطين الحمر”.

وخطف الفرنسي بول بوغبا التعادل للشياطين الحمر في الدقيقتين 53 و55.

وفي الدقيقة 68 نجح سمولينغ في وضع اليونايتد في المقدمة بهدف ثالث رائع.

قووووووووووووووووووول اليونايتد الثالث يقلب النتيجه 3-2 حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/rDYlITpAvJ — صـقـر أهداف (@S8R_HD42) April 7, 2018

وسيخوض سيتي لقاء الإياب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، ويتراجع بنتيجة 3-صفر عقب مباراة الذهاب التي أُقيمت في أنفيلد.

وتتبقى ست مباريات في الدوري الإنجليزي عقب لقاء القمة، ويتقدم سيتي بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه على القمة. واختار جوارديولا الإبقاء على البلجيكي دي بروين على مقاعد البدلاء، إلى جانب كايل، ووكر، والثنائي الهجومي سيرجيو أغويرو، وغابرييل جيسوس، والمدافع الفرنسي إيمريك لابورتي.