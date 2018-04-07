كلوب يوضح آخر تطورات موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، آخر تطورات حالة الدولي المصري محمد صلاح، والذي غاب عن مباراة “الريدز”، اليوم السبت، أمام إيفرتون بسبب الإصابة.

وقال كلوب للموقع الرسمي لناديه: “لا أعتقد أن إصابة صلاح خطيرة”.

وأضاف: “لم يكن متوفرًا أمام إيفرتون، ولكنه سيكون متاحًا للمشاركة أمام مانشستر سيتي”.

وسيحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بأفضلية الانتصار بثلاثية مقابل لا شيء في الذهاب.

في الذهاب، تألق محمد صلاح ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة، قبل أن يتعرض لإصابة غادر على أثرها المباراة.

من جانبه، قال محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي المصري السابق، خلال تحليله عبر قنوات “بي إن سبورتس”: “تحدثت مع صلاح، لا يشكو من شيء خطير، سيكون جاهزًا لمباراة مانشستر سيتي”.

ويقدم صلاح موسمًا استثنائيًا مع الريدز، فيتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا.