بوغبا يسخر من تصريحات غوارديولا بشأن رفض ضمه لمانشستر سيتي

سخر بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد من تصريحات بيب غوارديولا قبل لقاء الديربي بين قطبي مانشستر، والذي قد يهدي مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال فوزه، يوم السبت.

وقال غوارديولا إنه رفض عرضًا من مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى جوار هنريخ مخيتاريان الذي انضم إلى آرسنال قبل شهرين.

وفجر المدير الفني الإسباني مفاجأة في مؤتمر صحفي قبل استضافة مانشستر يونايتد في مباراة قمة بالبريميرليغ، عندما قال إنه رفض ضم بوغبا بناء على رغبة وكيل أعماله.

وقال بوغبا في حسابه على تويتر: “ماذا تقول؟”، وذلك في رده على تصريحات غوارديولا بشأن رفضه ضم بوغبا بداعي ارتفاع ثمنه.

وعانى بوغبا من خلافات مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ما رجح رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه نفى رغبته في اللعب لسيتي.

تصريحات غوارديولا جاءت صادمة خاصة أنها تسبق الديربي بساعات قليلة في ملعب الاتحاد، والذي قد يهدي فريق المدير الفني الإسباني اللقب.

وانضم بوغبا إلى يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس/ 2016، مقابل مبلغ قياسي وصل 89 مليون جنيه استرليني.

ورفض غوارديولا شراء بوغبا بداعي أن سعره باهظ، بينما رفض مخيتاريان الذي انتقل للمدفعجية في صفقة تبادلية مع اليكسيس سانشيز.