قبل ديربي مانشستر.. غوارديولا يفجر مفاجأة بشأن الفرنسي بول بوغبا

فجر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مفاجأة قبل مواجهة الغريم والجار مانشستر يونايتد، بعدما أكد أن مينو ريولا اقترح عليه التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا والأرميني هنريك مخيتريان خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعرفت العلاقة بين مينو ريولا الوكيل الشهير وبيب غوارديولا توترًا كبيرًا مؤخرًا، بعدما وصف الوكيل المدرب الإسباني بأقبح الصفات.

وقال غوارديولا :” قبل شهرين مينو ريولا اقترح علي أن أتعاقد مع مخيتريان وبوغبا لماذا ؟ لقد كان مهتمًا أن يلعبا معنا، بوغبا لاعب رائع ومميز وفي القمة، إنه لاعب كبير .”

ومرت العلاقة بين النجم الفرنسي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بفترة سيئة في الشهر الماضي، وخصوصًا في آخر 5 لقاءات للفريق، لكنه عاد للتشكيل الأساسي مؤخرًا .

ورد الفرنسي بول بوغبا على تصريحات غوارديولا بصورة على صفحاته الاجتماعية وكتب عليها:” ماذا يقول ” .

كما نفى مينو ريولا أن يكون اقترح على غوارديولا اللاعبين، وقال: “لم أتكلم معه نهائيًا، ولا أقترح لاعبين عليه، أتكلم مع مانشستر سيتي الذي يعتبر فريقًا رائعًا ومديره العام رائع أيضًا .”

وبإمكان مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في حال فوزه على جاره مانشستر يونايتد، السبت، في لقاء الجولة 33 .