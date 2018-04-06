يورغن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وإيفرتون

ألمح يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي إلى أن مهاجم الريدز داني إينغز ربما يبدأ أساسيًا غدًا السبت أمام مضيفه إيفرتون في ديربي (الميرسيسايد)، بدلًا من المصري محمد صلاح.

ومازال أمر مشاركة إينغز غير مؤكد خاصة وأن الشكوك تحوم حول جاهزية محمد صلاح ومدى إمكانية مشاركته في المباراة.

وتعرض الجناح المصري، لإصابة طفيفة في الفخذ، خلال الفوز الأخير 3-0، على الضيف مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن إمكانية مشاركة صلاح في ديربي الميرسيسايد، أوضح كلوب “لقد جربنا كل شيء لنجعله متاحًا، ما زال أمامنا 24 ساعة لتحديد موقفه”.

وقال كلوب إنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل اختيار تشكيلة الفريق التي ستواجه إيفرتون، ولكنه ألمح إلى إمكانية مشاركة إينغز في المباراة التي يسعى من خلالها ليفربول لانتزاع المركز الثاني من مانشستر يونايتد.

وأضاف: “حمدًا لله، داني هنا وفي حال ممتازة، لا يمكنني ضمان هذا ولكنه ليس سيئًا للغاية إذا تمكن من بدء مباراة الغد، هذا رائع بالنسبة لي”.

ويغيب عن ليفربول كل من جو غوميز وجويل ماتيب وآدم لالانا وإيمري تشان بسبب الإصابة، ولكن كلوب قال إنه سيدفع بأفضل اللاعبين لديه مع الوضع في الاعتبار مباراة العودة أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كلوب: “في النهاية، يجب أن نضع تشكيلة تمنحنا في البداية الفرصة للفوز بالمباراة- وهذا ما سنحاول فعله”.