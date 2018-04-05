محمد صلاح يخضع لأشعة في فخذه وليفربول يعود للتدريبات (صور)

لم يضع ليفربول وقته وعاد للتدريبات عقب الفوز الكبير على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بينما خضع المصري محمد صلاح لأشعة لفحص إصابته في فخذه.

ومزّق ليفربول ضيفه مانشستر سيتي، فسجل ثلاثة أهداف في أول 31 دقيقة لينتصر بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الأربعاء باستاد أنفيلد.

وشهد استاد أنفيلد العديد من المباريات الأوروبية التاريخية على مدار السنوات وستأخذ هذه المواجهة مكانها بالتأكيد بين الأروع، إذ توج أداء مذهل من ليفربول في الشوط الأول بأهداف صلاح واليكس أوكسليد-تشامبرلين وساديو ماني.

لكن الدولي المصري البالغ عمره 25 عامًا خرج في بداية الشوط الثاني عقب شعوره بألم في فخذه ما يرجّح غيابه عن مباراة إيفرتون مطلع الأسبوع المقبل في الدوري.

ولعب صلاح دورًا أساسيًا في صفوف فريق يورغن كلوب في هذا الموسم، حيث سجل 38 هدفًا وصنع 13 في كافة المسابقات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم ترشيح صلاح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في شهر مارس/آذار الماضي في ظل تألقه وتسجيله أربعة أهداف في مرمى واتفورد.