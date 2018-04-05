مدرب ليفربول يكشف كواليس إصابة محمد صلاح

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول لمدربه يورغن كلوب أن “كل شيء على ما يرام” بعد تعرضه لإصابة في الفوز 3-صفر على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، لكن المدرب الألماني اعترف بقلقه حول لياقة هداف الفريق البدنية.

وخرج صلاح بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني باستاد انفيلد. وكان المهاجم المصري افتتح التسجيل في الانتصار الكبير على فريق المدرب بيب جوارديولا.

وأشار كلوب إلى أنه سيتم تقييم حالة المهاجم البالغ عمره 25 عامًا والذي أحرز 38 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت باستاد جوديسون بارك.

وأبلغ كلوب الصحفيين “بالنسبة لمحمد لا أعرف حاليًا. خرج من الملعب وقال، إنه يشعر بشيء ما في بعض الأحيان. كان ذلك كافيًا بالنسبة لي لعدم سؤال الطبيب عن حالته لذا قررنا على الفور إخراجه من الملعب.

“بعد المباراة سألته وقال كل شيء على ما يرام. لكننا سننتظر تشخيص حالته وليس تشخيصه لحالته”.

ويحل ليفربول ضيفًا على سيتي باستاد الاتحاد في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.