التشخيص الأول لإصابة محمد صلاح‎

تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

فور خروج النجم بدأت بورصة التوقعات والتكهنات حول طبيعة إصابة صلاح، فيما أجمعت الصحف على تشخيص إصابته.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن صلاح على ما يبدو يعاني من إصابة في الفخذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجل ليفربول صلاح وضع فريقه في المقدمة بعد تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، وهو الهدف السابع له في دوري الأبطال مع ليفربول والـ 39 في كل المسابقات هذا الموسم، كما أكد الفوز بتمريرة رائعة لسايدو ماني لتصبح النتيجة 3 مقابل صفر.

من جانبه، أشار موقع مجلة ستاندرد البريطانية إلى أن صلاح أجبر على مغادرة الملعب اليوم بسبب الإصابة في الفخذ، مشيرًا إلى تألق صلاح وإحرازه هدف التقدم فضلًا عن تمريرته السحرية في هدف سايدو ماني وهو الثالث للريدز اليوم، قبل إصابته في أول الشوط الثاني واستبداله بجورجينيو فينالدوم.

فيما أشار مراسل صحيفة “ديلي ميل” إلى أن صلاح أراد أن يكمل الشوط الثاني، حيث أشار لمدربه بأنه يريد البقاء، إلا أن كلوب فضل عدم المجازفة وإخراجه فوراً من الملعب، الأمر الذي يشير إلى أن الإصابة ليست شديدة وأن صلاح سيتعافى منها بسرعة.

وفي نفس السياق أكد يورغن كلوب أن إصابة صلاح بسيطة ولن تعوقه عن المشاركة في مباراة الإياب.

وقال كلوب بعد المباراة: “الجهاز الطبي أخبرني بعدم خطورة إصابة محمد صلاح وسيتواجد بالإياب الأسبوع المقبل.”‎

وافتتح صلاح، الذي تعرض لإصابة عضلية في الشوط الثاني اضطرته لعدم استكمال المباراة، التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله أليكس أوكسلايد تشمبرلين الهدف الثاني عبر قذيفة مدوية في الدقيقة 21، فيما تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة عرضية من صلاح.