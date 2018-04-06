محمد النني يتألق في الدوري الأوروبي برقم مميز

شارك المصري محمد النني في ربع الساعة الأخير من لقاء فريقه آرسنال أمام سسكا موسكو الروسي والذي شهد فوز الغانرز 4/1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وأصبح قريبًا من لعب نصف نهائي المسابقة.

ويعتبر محمد النني من العناصر التي بدأ الفرنسي أرسين فينغر يعتمد عليها بشكل كبير في اللقاءات الأخيرة، ويتصدر ترتيب أكثر اللاعبين في التمريرات على صعيد منافسات الدوري الأوروبي، والثاني على مستوى دقة التمريرات بنسبة تصل إلى 93% خلف المدافع البرازيلي دانتي لاعب نيس بـ 96%، لكن المدافعين غالبًا لا تكون تمريراتهم في موقع الخطورة عكس لاعبي وسط الميدان.

ولعب النني 695 تمريرة نجح في إيصال 647 تمريرة لزملائه بنسبة نجاح بلغت 93% وهو ما يؤكد دوره الكبير في وسط ميدان آرسنال خلال منافسات الدوري الأوروبي.

وبإمكان محمد النني ومحمد صلاح أن يحققا إنجازًا مميزًا للاعبين المصريين المحترفين في أوروبا بالتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعدما حقق فريقهما فوزًا جيدًا في الذهاب 3/0 و4/1.