4 تحديات تنتظر محمد النني بعد تجديد عقده مع آرسنال

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني لـ 4 أعوام قادمة في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير النادي اللندني، خاصة أن نجم منتخب الفراعنة لم يقدم المستوى المنتظر منه مع الفريق.

وانضم النني إلى آرسنال قادمًا من بازل السويسري في يناير 2016، ولكن اللاعب المصري لم يظهر بالصورة التي ترقبها عشاق الغانرز.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز التحديات التي يواجهها النني مع آرسنال بعد تجديد عقده بشكل رسمي.. فإلى السطور القادمة:

المشاركة أساسيًا

يبقى التحدي الأبرز أمام النني مع آرسنال بعد تجديد عقده مع الفريق، أن يتحول اللاعب المصري إلى ركيزة أساسية مع الفريق وهو ما لم يحدث خلال العامين الماضيين.

وفي الموسم الحالي شارك النني مع آرسنال خلال 26 مباراة بواقع 1905 دقيقة، شارك منها 5 مرات بديلًا، وقد تم استبداله 4 مرات، بينما لعب أساسيًا 17 مرة.

وتؤكد الأرقام أن الموسم الحالي يشهد مشاركات أكبر للنني خاصة بصفته لاعبًا أساسيًا؛ بدليل أنه لعب 24 مباراة في الموسم الماضي وشارك فيها 1043 دقيقة، من بينها 4 مباريات فقط أساسيًا بعكس الشهور الست الأولى التي قضاها مع الغانرز.

ويحظى النني بمنافسة شرسة في مركز الوسط المدافع مع قناعة تامة من جانب المدرب الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لآرسنال بقدرات لاعبه السويسري غرانيت تشاكا، الأكثر مشاركة مع الغانرز بواقع 3206 دقيقة بجانب جاك ويلشير.

So, @elnenny has signed a new long-term deal with us…

What’s your message for Mo? pic.twitter.com/QPAaeKEIZ2

— Arsenal FC (@Arsenal) ٢٦ مارس، ٢٠١٨