دي بروين يروي معاناته مع مورينيو قبل قمة مانشستر

أزاح كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الستار عن معاناته مع جوزيه مورينيو حينما كان يلعب في تشيلسي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي، وذلك قبل لقاء القمة بين قطبي مانشستر في ملعب الاتحاد يوم السبت.

ويمكن لمانشستر سيتي أن يحسم لقبه الثالث في الدوري الإنجليزي في وقت قياسي رغم أن غريمه مانشستر يونايتد سيحاول إفساد حفلته في استاد الاتحاد.

وسيضمن الانتصار اللقب لمانشستر سيتي قبل 6 مباريات من النهاية، والذي سيكون للمرة الأولى التي يحسم فيها اللقب في هذا الوقت من الموسم، لكن سيكون عليه تجاوز خيبة أمل الهزيمة 3/0 أمام ليفربول في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وستضع النقاط الثلاث مانشستر سيتي على بعد 8 نقاط من عدد النقاط القياسي في موسم واحد وستضعه أيضًا على بعد فوزين عن عدد انتصارات تشيلسي القياسي الذي حققه في الموسم الماضي.

وينافس الدوري البلجيكي البالغ من العمر 26 عامًا على جائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم مع المصري محمد صلاح بعدما قدّم عروضًا مذهلة مع مانشستر سيتي.

وتألق دي بروين تحت قيادة بيب غوارديولا بعدما استغنى عنه مورينيو بعد مرور 6 أشهر من وصوله للمرة الثانية إلى ستامفورد بريديج.

وتخلص مورينيو من دي بروين في يناير 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني ببيعه إلى فولفسبورغ الألماني الذي تألق في صفوفه وانتقل بعدها إلى الغريم المحلي مانشستر سيتي.

وقال دي بروين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “لا أتحدث كثيرًا مع المدربين وإذا أراد المدرب الحديث معك فسيفعل لكن أنت لا تفعل، لقد تحدثت مع مورينيو مرتين فقط، الأولى عندما أردت الرحيل إلى دورتموند ثم في الاجتماع الثاني قلت إنه من الأفضل لي الرحيل لأني أريد اللعب”.

وضم مانشستر سيتي الدولي البلجيكي الشاب مقابل 54 مليون جنيه إسترليني وسجل 7 أهداف وصنع 15 الموسم الحالي.

وربط دي بروين مصيره مع مانشستر سيتي بتوقيعه عقدًا جديدًا لمدة 6 سنوات مقبلة يحصل بموجبه على 280 ألف إسترليني في الأسبوع.