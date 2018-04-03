دي بروين نجم مانشستر سيتي: المقارنة بيني وبين محمد صلاح “مستحيلة”

رفض كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، مقارنته بالنجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مشددًا على أنه يستحق جائزة أفضل لاعب في الموسم بالبريميرليغ.

صلاح يقدم مستوى رائعًا مع ليفربول منذ انتقاله من روما الصيف الماضي، إذ سجل 37 هدفا خلال 42 مباراة، بينما ينتظر دي بروين التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع سيتي.

ووفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” عن اللاعب، قائلًا: “لا يمكن المقارنة بيني وبين صلاح، فهي مستحيلة”.

وأضاف: “صلاح هداف مميز، وأرقامه تتحدث عنه بقوة، فهو يقدم أداءً رائعًا هذا الموسم، وتميز للغاية في مراكز الهجوم”.

وتابع: “المقارنة على أساس الإحصائيات غير منطقية، خاصة أن الأدوار مختلفة، لقد لعبت كارتكاز وسط مدافع في المباراة الأخيرة بالدوري أمام إيفرتون، فكيف تتم مقارنتي بمهاجم، لا أفهم هذا الطرح من الأساس”.

وأردف: “إذا حصلت على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، سيكون بفضل مجهود زملائي في الفريق، وسيكون ذلك إنجازًا لي ولهم، وأرى أنني أستحقها، لأن مستواي ثابت”.

وأتم دي بروين: “راض عن أدائي، وسعيد للغاية بإيقاعي في اللعب، وبصراحة لم أتخيل أن أظهر بهذه الصورة هذا الموسم، وأعتقد تقريبًا أنه لا توجد مباراة انخفض فيها أدائي عن معدلي الطبيعي”.

الدولي المصري مرشح بقوة للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع دي بروين وهاري كين مهاجم توتنام.

صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 29 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن هاري كين أقرب ملاحقيه.