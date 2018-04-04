يورغن كلوب يهاجم ناديي مانشستر يونايتد وإيفرتون.. تعرف على السبب

أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، عن غضبه من فريقي مدينة مانشستر، بسبب عدم موافقتها على إعطاء فريقه ملعبًا للتدريب خلال لقاء الإياب المقرر بين مانشستر سيتي وليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب الاتحاد في إطار إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتدرب مانشستر سيتي في ملعب أنفيلد،يوم الثلاثاء، في نفس توقيت اللقاء كما تقتضي قوانين المسابقة، لكنه حصل أيضًا على موافقة فريق إيفرتون جار ليفربول وغريمه التقليدي للتدريب في ملعب غوديسون بارك، صباح الأربعاء، موعد اللقاء.

وسيتدرب ليفربول في ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، الاثنين المقبل، وطلب من مانشستر يونايتد منحه ملعبه الخاص للتدريب يوم اللقاء، لكنه تلقى الرفض.

وتعرف العلاقة بين مانشستر يونايتد وليفربول عداءًا تاريخيًا، لكون الفريقين يعتبران الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي وعلاقتهما سيئة منذ القدم.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة “ذا صن”: “كنا نود التدريب الأسبوع المقبل في مانشستر يوم اللقاء، لكن كلا الفريقين رفض منحنا ملعبًا للتدريب”.

وأضاف كلوب: “سيتي سيتدربون في غوديسون بارك صباح الأربعاء”.

ورغم كون العلاقة أيضا سيئة بين قطبي مانشستر، لكن مانشستر يونايتد لم يرغب في تقديم خدمة لليفربول كي لا يغضب أنصاره الذين يكرهونه بشكل كبير.

لالانا

من ناحية أخرى، قال مدرب ليفربول، إن إصابة لاعب الوسط آدم لالانا في عضلات الفخذ الخلفية ليست سيئة كما كان يُعتقد في البداية وأكد أنه ربما يلعب قبل نهاية الموسم الجاري.

وتعرض لالانا لأحدث إصابة بعدما شارك كبديل خلال فوز ليفربول 2-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت: “نشكر الله الإصابة ليست سيئة بالشكل الذي كنا نتوقعه وسيغيب لعدة أسابيع”.

وأضاف: “هناك أمل ضعيف بكل تأكيد أننا يمكننا إشراكه هذا الموسم لكننا سننتظر. بكل تأكيد هذا ليس وقت التعجل في الأمر. هذا ليس موسم آدم لالانا حتى الآن”.

وغاب لالانا عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في الفخذ ودخل مرة واحدة تشكيلة ليفربول الأساسية في الدوري هذا الموسم.

وشارك اللاعب البالغ عمره 29 عامًا مع إنجلترا في استاد ويمبلي في لقاء ودي أمام إيطاليا الأسبوع الماضي، لكنه بات الآن يسابق الزمن ليكون جاهزًا قبل كأس العالم.

وسينبغي على غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إعلان التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبًا للعب في كأس العالم بحلول الرابع من يونيو حزيران.